«Севказэнерго» обещает начать строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ в мае

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский доложил премьер-министру Олжасу Бектенову, что строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 планируется начать в мае, сейчас идут переговоры с российским подрядчиком, передает Kazinform .

«В отопительный сезон 2024-2025 годов войдем на существующих дымовых трубах. Трубу № 1 летом дополнительно обследуем. Если какие-то нюансы будут, проведем дополнительный ремонт», - пообещал Казановский.

А новую дымовую трубу планируется начать строить в мае, сейчас уже вынесены все инженерные коммуникации, установлен фундамент.

«Планируем приступить к возведению ствола с 15 мая. В планах в следующем отопительном сезоне включить ее в работу. Ведем переговоры с российским подрядчиком, прежний нас подвел», - сказал Казановский.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Бектенов в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетил Петропавловскую ТЭЦ-2. По данным правительства, в 2024 году в рамках инвестиционных и ремонтных кампаний на ТЭЦ планируется выполнение работ на 17,6 млрд тенге.

«Нужно обеспечить своевременное и полное выполнение запланированных ремонтных работ на станции, а также завершить строительство новой дымовой трубы до конца текущего года. Со стороны правительства будет оказана поддержка по финансированию самых важных проектов», - подчеркнул Бектенов.

О том, что на Петропавловской ТЭЦ-2 демонтируют строящуюся дымовую трубу, которая накренилась в августе прошлого года, сообщалось в начале января. При этом говорилось, что демонтаж будет завершен к 1 марта, а 1 апреля – возобновлено строительство дымовой трубы.

20 марта 2022 года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.

Новую дымовую трубу высотой 180 метров обещали построить еще в прошлом году и ввести в эксплуатацию в 2024-м. Однако возвели 30 метров, и в августе прошлого года труба накренилась, строительные работы были приостановлены.