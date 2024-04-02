В целом в зонах подтопления остаются пять регионов
В Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях сохраняется сложная паводковая обстановка – МЧС
Фото Киры Пресс

Тамара Вааль, Астана, Власть

Паводковая ситуация в Казахстане остается стабильно-сложной, заявил во вторник в ходе заседания правительства вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

«Паводковая обстановка стабильно-сложная, в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны, наоборот, идет интенсивное повышение уровня рек», - заявил Сыздыков.

Он добавил, что в зоне подтопления остаются пять областей, а сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

«Продолжается мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. Наблюдается повышение уровня воды на реках Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, в горной местности Восточно-Казахстанской области имеется большой снегозапас. В эти регионы, при необходимости, будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств министерства», - добавил Сыздыков.

В целом, по данным МЧС, в период паводка спасено и эвакуировано 15 786 человек в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областях, а также в областях Улытау и Абай. В пунктах временного размещения остаются 4 113 человека. Кроме того, без транспортного сообщения на сегодня остаются 50 населенных пунктов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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