В правительстве признали, что не учли угрозу талых вод из степи

При прогнозе паводка в правительстве не учли угрозу талых вод, которые пришли из степи. Как заявил во вторник в ходе брифинга вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков, чиновники учитывают только регулируемые реки и водохранилища.

«В 11 регионах, где проживают свыше 45 тысяч человек в 46 населенных пунктах, паводок был предупрежден. А что касается остальных пяти областей, где подтопление подходит, здесь вода приходит не из рек, а со степи. То есть со степи вода пришла», - сказал Сыздыков.

Он пояснил, что все предыдущие паводки «были связаны с регулируемыми реками, где есть водохранилище, сооружения».

Сыздыков напомнил, что в декабре были то дожди, то морозы, и земля промерзла, теперь же эта талая вода идет из степей.

«Эта вода на сегодняшний день никакой страной не учитывается. То есть учитывается та вода, которая идет с площади водосбора, рек и водохранилища», - подчеркнул Сыздыков.