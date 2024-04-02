Экологи проведут отбор проб на месте предполагаемого разлива нефти в районе Кашагана

Департамент экологии по Атырауской области проведет визуальный осмотр и отбор проб на месте добычи кашаганской нефти после сообщения о ее разливе в Каспийском море. Об этом сообщает комитет экологического регулирования и контроля.

«В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно», - также сообщили в комитете.

О том, что в районе Кашаганского месторождения обнаружен нефтяной разлив в Каспийском море, в понедельник сообщила Галина Чернова, директор Центра эколого-правовой инициативы «Глобус».

Разлив обнаружили при помощи космического мониторинга. Согласно спутниковым снимкам, он произошел 30 марта. Площадь разлива составляет около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.

Чернова также перечислила возможные причины разлива: случайная или аварийная утечка нефти при добыче, сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации, или аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.

Оператор морского месторождения Кашаган, компания NCOC, не прокомментировала ситуацию по телефону, сославшись на конфиденциальность данных, и попросила направить запрос на электронную почту.