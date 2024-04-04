В Казахстане запустили официальный сайт для онлайн-петиций

С 4 апреля в Казахстане заработал официальный сайт Epetition.kz для подачи петиций. Пока создать петицию не предоставляется возможным по техническим причинам, но в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности уверяют, что сайт работает.

По информации, представленной Минцифры, есть два варианта создания петиции - электронные, которые заявители могут создавать через веб-сайт epetition.kz, и бумажные, для регистрации которых заявитель может обратиться в административный орган.

После подачи электронных петиций уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней проверяет ее на соответствие условиям, указанным в четвертой части статьи 90-2 Административный процедурно-процессуального кодекса РК (порядок подачи петиций).

В случае успешного прохождения модерации петиция публикуется на сайте, но будет доступна только по прямой ссылке и не размещается в открытом доступе до сбора 50 голосов. После того как наберется 50 голосов, в течении десяти рабочих дней для электронных петиций и двадцати рабочих дней для бумажных петиция автоматически публикуется в общем доступе и запускается общий сбор голосов в течении шести месяцев.

Если петиция набирает нужное количество голосов, она будет направлена к адресату, и отказ в приеме петиции запрещается. Срок рассмотрения петиции составляет не более сорока рабочих дней со дня регистрации центральным государственным органом и не более двадцати рабочих дней местным представительным и (или) исполнительным органом.

Напомним, после убийства Салтанат Нукеновой казахстанцы запустили онлайн-петицию с призывом ужесточить наказание за бытовое насилие. Петиция набрала более 150 тыс. подписей, однако министр юстиции Азамат Ескараев заявил, она не имеет никакой силы, так как создана не на той платформе. Но министр культуры и информации Аида Балаева пообещала, что государство учтет эту петицию при работе в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

2 октября 2023 года президент подписал поправки в законодательство, предусматривающие создание в Казахстане института петиций. Более подробно об условиях рассмотрения петиций Власть писала ранее.