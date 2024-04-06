В городе Кульсары масштабная эвакуация из-за паводков

В городе Кульсары Атырауской области массовая эвакуация жителей из-за паводков, в первую очередь эвакуируют беременных женщин, женщин с детьми, маломобильных граждан, сообщили «Власти» в акимате Атырауской области. При этом, как сообщают читатели «Власти», выезд со стороны Атырау возможен только со спецтехникой из-за затопления трассы.

«Эвакуируют в 16 эвакуационных пунктов города и на вахтовый городок Тенгиз, который в 80 км от Кульсары. Вода приходит. Не быстро, но приходит», – сообщил пресс-секретарь областного акимата Руслан Жумагазиев.

В ночь на субботу заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова также обратилась к жителям Кульсары, сообщив, что для тех, кто поедет на месторождение, будут организованы автобусы, а на собственных автомобилях жители могут самостоятельно выезжать в соседние области.

Жительница Кульсары также сообщила корреспонденту «Власти», что сейчас у городского акимата собирают людей для эвакуации. «Автобус должен приехать, но мы не можем найти машину, чтобы доехать до акимата, вообще не можем выехать», – сказала она. По ее словам, паводки продолжаются около пяти дней, но все это время им противостояли сами жители, при этом эвакуацию объявили только когда вода подошла к домам.

В городе Кульсары проживает 66 тысяч человек, он находится в 230 километрах от Атырау.