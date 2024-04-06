Атырау может повторить судьбу Кульсары — заместитель акима Атырауской области Бисембиев

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев заявил, что затопление в Атырау может быть таким же, как и в Оренбурге, Уральске и Кульсары и призвал жителей помочь с возведением берегоукрепительных дамб.

«Ситуация в городе Кульсары очень сложная, кульсаринцы более двух недель проводили противопаводковые мероприятия, три дня боролись с паводком. Но стихия оказалась сильнее. Однако город Атырау может повторить эту судьбу. Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск (...) Сегодня Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории!», — написал он на своей странице Facebook.

По его данным, для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний.

Однако 9 берегоукрепительных дамб в области находятся под угрозой подтопления: Талдыколь, Бейбарыс, Махамбет, Алга, Сарытогай, Сарайшык, Енбекшил, Есбол и село Ортакшыл.

В пригороде Атырау для берегоукрепительных работ же задействовано более 5 тысяч человек и использовано 100 тысяч мешков. В результате возведено 7 км дамб высотой в два метра.

«Но и этого мало! В этой связи я призываю показать наше единство и объединиться для общих усилий. Нам важна помощь каждого жителя в возведении берегоукрепительных дамб», — сообщил он.