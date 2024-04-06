В Костанае вводят режим ЧС из-за паводков

В Костанае вводят режим ЧС, сообщает "Наша газета". Об этом решении сообщил аким города Марат Жундубаев. Сегодня в районе обеда и ближе к вечеру в Костанае ждут еще больший приход воды.

"Воды в два раза больше, а может еще больше. Вода идет, сегодня мы в обед ощутим первый подход воды, к вечеру будет второй поток", - сказал аким и призвал горожан, живущих в зонах подтопления эвакуироваться.

Вчера в пресс-службе ДЧС Костанайской области сообщили, что с Каратомарского гидроузла осуществляется транзитный сброс воды - 1000 м3/сек в сторону Костаная по каскаду в Сергеевское и далее в Амангельдинское водохранилище.

"При объеме сброса 1500 м3/сек и более, река Тобол, возможно выйдет из берегов по всему ее руслу. В связи с угрозой подтопления обращаемся к жителям прилегающих территорий в районе городов Костанай, и Тобыл, дачных обществ, жилых массивов, посетителей и сотрудников ТРЦ, баз отдыха и др., о необходимости следовать рекомендациям уполномоченных структур и эвакуации", - приводит сообщение пресс-службы "Наша газета".

Вчера уже эвакуировали более 200 человек из дачных обществ.