Он должен упорядочить формы госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса
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Принят закон, призванный обеспечить прозрачность проведения проверок

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса». Он направлен на упорядочение форм госконтроля и надзора в отношении субъектов бизнеса.

Приняты поправки, улучшающие условия ведения бизнеса, в том числе в сферах: рыбного хозяйства, предусматривающие возможность искусственного выращивания рыбы на перспективных земельных участках сельскохозяйственного назначения;

Кроме того, есть поправки, касающиеся карантина растений, предусматривающие снижение административной нагрузки на перемещение подкарантинной продукции (отмена фитосанитарного сертификата); финансового рынка, предусматривающие упрощение процедур для бизнеса при взаимодействии с банками.

Помимо этого, есть изменения в регистрации юридических лиц, предусматривающие перевод в электронный формат оказания государственных услуг по госрегистрации/перерегистрации юридических лиц и их филиалов и др.

Как сообщает Акорда, эти меры призваны улучшить условия ведения предпринимательской деятельности, обеспечить прозрачность проведения проверок, баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

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