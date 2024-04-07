Его специалисты не отмечают роста случаев заболевания острокишечными инфекциями
​В Минздраве сообщили о стабильной эпидемиологической ситуации в регионах, охваченных паводками
иллюстративное фото kar-su.kz

Минздрав не отмечает роста заболеваемости острокишечными инфекциями в регионах со сложной паводковой ситуацией. В каждом из них проводится лабораторный мониторинг питьевой воды, результаты которого не фиксируют значительных отклонений от норм, сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«На сегодня эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, характерным для паводкового периода — а это, в первую очередь, острокишечные инфекции — стабильная. Мы не отмечаем роста заболеваемости», — заявила она.

Для их профилактики ведомство проводит ряд мероприятий, в том числе касающихся обеспечение безопасности и качества питьевой воды. Во всех регионах со сложной паводковой ситуацией проводится ее лабораторный мониторинг. На сегодняшний день отобрано и исследовано более 4000 проб воды — как из источников централизованного, так и децентрализованного водоснабжения.

«Показатели несоответствия минимальные и не являются критичными для риска возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями», — добавила вице-министр.

Дополнительно проводится профилактическая работа в эвакуационных пунктах. Во всех эвакопунктах обеспечено дежурство специалистов cанитарно-эпидемиологической службы, которые обеспечивают контроль за водоснабжением, качеством и безопасностью питания, за соблюдением санитарно-гигиенических норм в местах проживания населения.

Есмагамбетова также отметила, что все профилактические мероприятия направлены на предотвращения заболевания норавирусами, рост заболеваемости которыми отмечен в России.

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