В правительстве считают предложения депутатов по смягчению контроля мобильных переводов «несправедливыми»

В марте депутаты мажилиса от партии «Ак жол» обратились к заместителю премьер-министра Нурлану Байбазарову с запросом по мобильным переводам, предлагая установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу, не менее 3-5 тыс. тенге. Депутаты отмечали, что нижняя граница переводов не определена, что означает «тотальный мониторинг всех без исключения платежей, даже самых мелких в 100-200 тенге». Байбазаров в своем ответе заявил, что это «противоречит принципу справедливости налогообложения».

В своем депутатском запросе мажилисмены отмечали, что под контроль будет попадать получение переводов от 100 и более лиц в течение месяца, общая сумма которых превысит 3 МЗП, или 255 тыс. тенге. При этом нижняя граница переводов не определена, что означает тотальный мониторинг всех платежей.

«Возникает риск ненужной бюрократии и администрирования мизерных сумм, безо всякой отдачи для бюджета, но с головной болью для малого бизнеса и самозанятых», - говорилось в запросе.

Депутаты приводили в пример Россию, где с 2020 года мониторингу подлежат лица, получающие более 30 переводов в день, при этом каждый платеж должен быть более 1 тыс. рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 млн рублей в месяц.

Фракция «Ак жол» также посчитала недостаточным заявленный порог в 3 МЗП, или 255 тыс. тенге, для определения общей суммы платежей в месяц, так как «сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя».

«На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15- 20 %, и с оборота в 255 тыс. тенге его прибыль составит не более 50 тыс. тенге. А такая сумма не подпадает под налогообложение и в 7 раз меньше средней зарплаты, которая официально по данным составляет 380 тыс. тенге», - поясняли депутаты.

Они отмечали, что для того, чтобы чистая прибыль составила 250 тыс. тенге, оборот предпринимателя должен составлять до 1,5 млн тенге в месяц. И мажилисмены предлагали вести мониторинг мобильных платежей начиная именно с этой суммы.

А для защиты МСБ от бюрократии депутаты предложили ввести автоматическое взимание розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг.

«Это освободит предпринимателя от необходимости ведения бухучета и другой отчетности, бюджет будет получать платежи в текущем режиме, а у налоговых органов не будет повода для проверок бизнеса», - подчеркивали мажилисмены.

Байбазаров в своем ответе заявил, что контроль мобильных переводов нацелен «на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей», так как многие предприниматели получают оплату на личные счета. Поэтому «критерием» и является получение физлицом в течение трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет, не предназначенный для предпринимательской деятельности, от ста и более разных лиц.

Вице-премьер сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос исключения из критерия лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, – это физические лица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход, превышающий 12-кратный МЗП. Таким образом, сообщил Байбазаров, под внимание налоговых органов будет подпадать сумма, превышающая 3 МЗП в течение трех месяцев, полученная от 100 и более лиц.

«Предложение вести мониторинг мобильных платежей в том случае, если доход физического лица превышает 1,5 млн тенге в месяц, противоречит принципу справедливости налогообложения», - заявил он.

Также в правительстве не поддержали введение автоматического взимания розничного налога с мобильных платежей, подпадающих под мониторинг, так как «данный критерий предназначен исключительно для установления операций, имеющих признаки ведения предпринимательской деятельности, и никак не может являться доказательством уклонения субъекта от уплаты налогов».