Криминализация легкого вреда здоровью не вызовет массового лишения родительских прав – МВД

Введение в Казахстане уголовной ответственности за нанесение легкого вреда здоровью не приведет к массовому лишению родительских прав, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

«Лишение родительских прав относится к компетенции органов опеки. В случае инициирования этот вопрос сначала рассматривается на комиссии по защите прав несовершеннолетних. Потом судом, где рассматривается совокупность всех обстоятельств: личность родителей, существующие для ребенка угрозы. Я думаю, это никак не повлияет на увеличение или уменьшение количества лишенных родительских прав», - сказал Лепеха, отвечая на вопрос депутата Бархана Кыдырали о том, не приведет ли введение уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью к автоматическому лишению родительских прав.

В свою очередь спикер сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в кодексе «О браке и семье» прописаны критерии, по которым лишают родительских прав в случае совершения уголовных правонарушений.

«Но мы не видим массового лишения родительских прав. Такого не было в нашей истории. Поэтому нет никаких оснований, это мое мнение, что закон, если он будет одобрен и подписан главой государства, приведет к массовому лишению родительских прав. В законе нет таких норм. Закон не направлен на лишение родительских прав. Он направлен на защиту прав женщин и детей», - заявил Ашимбаев.

Отметим, что сенат рассматривает закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за побои.