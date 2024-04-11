Ситуация на водохранилищах Актюбинской области стабильная, заверяют в акимате

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте сообщил, что паводковая ситуация в регионе стабилизирована.
«Касательно ситуации на двух крупных водохранилищах области. В Актюбинском водохранилище фактический объем накопления воды 240 млн кубических метров, или 98%. На 10:00 приток составляет 9,3 метров кубических в секунду. Производится сброс воды расходом 30 метров кубических в секунду», - сказал Есенбаев.
На втором водохранилище – Каргалинском – фактический объем накопления воды составляет 269 млн кубометров, или 96%, приток 69 кубометров в секунду.
«Производится сброс расходом 30 метров кубических в секунду. Ситуация на водохранилищах стабильная, и сейчас угроз нет», - утверждает замакима.
В то же время под наблюдением река Торгай в Иргизском районе, русло которой находится вблизи населенных пунктов Нура и Мамыр.
«Эта река берет начало в Костанайской области. Оперативным штабом принято решение направить туда дополнительные 8 единиц техники и 3 тыс. единиц мешкотары для укрепления дамб», - сообщил Есенбаев.
В свою очередь пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, говоря о ситуации в Жылыойском районе, где на данный момент эвакуировано 30 738 человек, заявил, что «наблюдается положительная динамика».
«В разных районах наблюдается отход воды на 5-20 см. Сохраняется паводковая ситуация. Возмещение и подсчет ущерба начнется после стабилизации ситуации и отхода воды», - сообщил Жумагазиев.
По ситуации с рекой Урал он проинформировал, что в селе Индербор уровень подъема воды составляет 21 см, в селе Махамбет – 37 см, а в городе Атырау – 27 см.
«Усиленно ведутся берегоукрепительные работы. По данным на 10 апреля, возведено 58 км дамб», - сказал Жумагазиев.
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