Ситуация на водохранилищах Актюбинской области стабильная, заверяют в акимате

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте сообщил, что паводковая ситуация в регионе стабилизирована.

«Касательно ситуации на двух крупных водохранилищах области. В Актюбинском водохранилище фактический объем накопления воды 240 млн кубических метров, или 98%. На 10:00 приток составляет 9,3 метров кубических в секунду. Производится сброс воды расходом 30 метров кубических в секунду», - сказал Есенбаев.

На втором водохранилище – Каргалинском – фактический объем накопления воды составляет 269 млн кубометров, или 96%, приток 69 кубометров в секунду.

«Производится сброс расходом 30 метров кубических в секунду. Ситуация на водохранилищах стабильная, и сейчас угроз нет», - утверждает замакима.

В то же время под наблюдением река Торгай в Иргизском районе, русло которой находится вблизи населенных пунктов Нура и Мамыр.

«Эта река берет начало в Костанайской области. Оперативным штабом принято решение направить туда дополнительные 8 единиц техники и 3 тыс. единиц мешкотары для укрепления дамб», - сообщил Есенбаев.

В свою очередь пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, говоря о ситуации в Жылыойском районе, где на данный момент эвакуировано 30 738 человек, заявил, что «наблюдается положительная динамика».

«В разных районах наблюдается отход воды на 5-20 см. Сохраняется паводковая ситуация. Возмещение и подсчет ущерба начнется после стабилизации ситуации и отхода воды», - сообщил Жумагазиев.

По ситуации с рекой Урал он проинформировал, что в селе Индербор уровень подъема воды составляет 21 см, в селе Махамбет – 37 см, а в городе Атырау – 27 см.

«Усиленно ведутся берегоукрепительные работы. По данным на 10 апреля, возведено 58 км дамб», - сказал Жумагазиев.