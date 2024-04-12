Отслеживать ситуацию с подтоплениями в Петропавловске будут с помощью дронов

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил работу оперативного штаба в Петропавловске, куда уже пришла вода. Как сообщается на сайте главы кабмина, Петропавловский завод тяжелого машиностроения снабдил штаб дронами с тепловизорами и беспилотным летательным аппаратом для разведки местности с высоким риском подтопления.

«Вода уже пришла в город, поэтому нужно обеспечить постоянное дежурство. Все мобильные группы должны быть в полной готовности. Те группы, которые работают на местах, сразу оперативно должны докладывать обстановку», - поручил Скляр, подчеркнув, что нужно начать отслеживать уровень перелива воды в зоне угрозы подтоплений в режиме реального времени, а для этого – активно задействовать разведывательный дрон для фотографирования местности и моментальной передачи данных в 2D -формате на карту с внутренней радиосвязью.

Также Скляр поручил повторно проверить все населенные пункты, где была проведена эвакуация, чтобы, «если остались несознательные граждане, которые не могут понять всю серьезность угрозы паводков, убедиться, что все люди находятся в безопасности».

Первый вице-премьер подчеркнул, что все мобильные бригады, спецтехника, дополнительные погрузчики, инертные материалы должны быть наготове для ликвидации переливов.

Петропавловск.news сообщает, что вода на Петропавловском водохранилище поднимается на 12 см в час, а река Ишим в поселке Борки вышла из берегов.