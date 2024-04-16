В Алматы арестовали на 25 суток экс-полицейского за избиение бывшей жены

Полиция Алматы задержала экс-полицейского из Тараза Александра Кима, который ранее на улице избил свою бывшую супругу. Как сообщает «Радио Азаттык» , он арестован на 25 суток.

«Мужчина, нанесший телесные повреждения своей бывшей супруге, задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 25 суток и оштрафован. Правонарушитель взят под стражу», - говорится в сообщении полиции.

Видео с жестоким избиением Салтанат Акботаевой около ЖК Life Town ранее распространилось в сети. Мужчина также разбил телефон потерпевшей.

Как сообщает «Азаттык», после избиения девушка написала в соцсети, что от правоохранительных органов не было никакой реакции. По ее словам, только после того, «как всплыло это видео, они подключились».

«У меня травма головы и ушиб мягких тканей головы. Но для возбуждения дела нужны синяки или переломы. Увы, но таков наш закон! Я хочу справедливости и знать что в нашей стране я могу быть защищенной!», - написала Салтанат Акботаева.

Она также рассказала, что была в браке с Александром Кимом 11 лет, и за это время неоднократно подвергалась физическому и моральному насилию. После развода она уехала с четырьмя детьми в Алматы, но и здесь их нашел бывший муж.

Александр Ким в своем видеообращении после резонанса заявил, что «обнаружил в телефоне Салтанат фотографии с незнакомым ему мужчиной и потерял контроль над собой», но не бил, а «лишь сильно размахнулся». Хотя на кадрах видео девушка от удара отлетела и упала на землю.