В Алматы арестовали на 25 суток экс-полицейского за избиение бывшей жены

Полиция Алматы задержала экс-полицейского из Тараза
Александра Кима, который ранее на улице избил свою бывшую супругу. Как сообщает
«Радио Азаттык», он арестован на 25 суток.
«Мужчина, нанесший телесные повреждения своей бывшей супруге, задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 25 суток и оштрафован. Правонарушитель взят под стражу», - говорится в сообщении полиции.
Видео с жестоким избиением Салтанат Акботаевой около ЖК Life Town ранее распространилось в сети. Мужчина также разбил телефон потерпевшей.
Как сообщает «Азаттык», после избиения девушка написала в соцсети, что от правоохранительных органов не было никакой реакции. По ее словам, только после того, «как всплыло это видео, они подключились».
«У меня травма головы и ушиб мягких тканей головы. Но для возбуждения дела нужны синяки или переломы. Увы, но таков наш закон! Я хочу справедливости и знать что в нашей стране я могу быть защищенной!», - написала Салтанат Акботаева.
Она также рассказала, что была в браке с Александром Кимом 11 лет, и за это время неоднократно подвергалась физическому и моральному насилию. После развода она уехала с четырьмя детьми в Алматы, но и здесь их нашел бывший муж.
Александр Ким в своем видеообращении после резонанса заявил, что «обнаружил в телефоне Салтанат фотографии с незнакомым ему мужчиной и потерял контроль над собой», но не бил, а «лишь сильно размахнулся». Хотя на кадрах видео девушка от удара отлетела и упала на землю.
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