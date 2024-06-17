Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 миллионов
Бывший генеральный директор «Астана-Зеленстрой» задержан по подозрению в коррупции
Астана, иллюстративное фото Жанары Каримовой

В понедельник агентство по противодействию коррупции сообщило о том, что бывший генеральный директор компании «Астана-Зеленстрой», занимавшейся озеленением и благоустройством столицы, был задержан по подозрению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.

«Кроме того, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы Астаны», — сообщили в ведомстве.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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