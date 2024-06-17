Бывший генеральный директор «Астана-Зеленстрой» задержан по подозрению в коррупции

В понедельник агентство по противодействию коррупции сообщило о том, что бывший генеральный директор компании «Астана-Зеленстрой», занимавшейся озеленением и благоустройством столицы, был задержан по подозрению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.