Бывший генеральный директор «Астана-Зеленстрой» задержан по подозрению в коррупции

Его подозревают в подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 миллионов
В понедельник агентство по противодействию коррупции сообщило о том, что бывший генеральный директор компании «Астана-Зеленстрой», занимавшейся озеленением и благоустройством столицы, был задержан по подозрению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 млн тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела.
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