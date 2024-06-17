Дублированный на казахский язык мультфильм «Головоломка 2» собрал 40 миллионов тенге за первый уикенд проката

Мультфильм установил рекорд по итогам первого дня и уикенда проката среди всех фильмов, дублированных на казахский язык
По итогам первого уикенда в Казахстане, с 13 по 16 июня, мультфильм «Головоломка 2», дублированный на казахский язык, собрал 40 миллионов тенге в прокате. Анимационная картина стала самой кассовой среди всех мультфильмов Disney и Pixar, когда-либо вышедших в широкий прокат в Казахстане, а также установила рекорд по итогам первого дня и уикенда проката среди всех фильмов, дублированных на казахский язык, сообщает Meloman.
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