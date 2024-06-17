Мультфильм установил рекорд по итогам первого дня и уикенда проката среди всех фильмов, дублированных на казахский язык
Дублированный на казахский язык мультфильм «Головоломка 2» собрал 40 миллионов тенге за первый уикенд проката
фото Данияра Мусирова

По итогам первого уикенда в Казахстане, с 13 по 16 июня, мультфильм «Головоломка 2», дублированный на казахский язык, собрал 40 миллионов тенге в прокате. Анимационная картина стала самой кассовой среди всех мультфильмов Disney и Pixar, когда-либо вышедших в широкий прокат в Казахстане, а также установила рекорд по итогам первого дня и уикенда проката среди всех фильмов, дублированных на казахский язык, сообщает Meloman.

По предварительным данным, фильм собрал 567 млн. в прокате в Казахстане и странах СНГ. Таким образом, «Головоломка 2» на казахском и русском языке стала самым кассовым фильмом в прокате в Казахстане и странах СНГ (Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан) за 2024 год. Картину увидели более 308 000 тысяч зрителей.

Доля версии фильма на казахском языке составила 10% от общих кассовых сборов.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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