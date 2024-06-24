«Головоломка 2» заработала в Казахстане 750 миллионов тенге

По предварительным данным кассовые сборы фильма за 9 дней проката - с 13 по 21 июня в Казахстане и странах Центральной Азии: в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Грузии, Армении и Азербайджане превысили 1 миллиард тенге или более $2,2 млн., сообщает Meloman. Картину увидели более 600 000 тысяч зрителей. В России «Головоломка 2» официально не выходила в прокат из-за того, что с началом войны в Украине все крупные студии ушли с рынка.

Доля дублированного фильма на казахском языке «Ойжұмбақ 2» составила более 10% от общих кассовых сборов – свыше 70 000 000 тенге за 9 дней широкого проката в Казахстане. Это самые высокие показатели среди всех фильмов, которые когда-либо дублировались на казахский язык.

Версия, дублированная на казахский язык по итогам первого уикенда проката – с 13 по 16 июня побила рекорд кассовых сборов «Аватар: Су жолы»/«Аватар: Путь воды» и установила рекорд за первый уикенд среди всех фильмов, дублированных на казахский язык.

Напоминаем, что фильм дублировался на казахский язык студией Disney. В мировом прокате «Головоломка 2» тоже идет на рекорд, по прогнозам на этой неделе она должна собрать $​ 1 млрд.