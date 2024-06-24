«Головоломка 2» заработала в Казахстане 750 миллионов тенге

Доля дублированного фильма на казахском языке «Ойжұмбақ 2» составила свыше 70 000 000 тенге
По предварительным данным кассовые сборы фильма за 9 дней проката - с 13 по 21 июня в Казахстане и странах Центральной Азии: в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Грузии, Армении и Азербайджане превысили 1 миллиард тенге или более $2,2 млн., сообщает Meloman. Картину увидели более 600 000 тысяч зрителей. В России «Головоломка 2» официально не выходила в прокат из-за того, что с началом войны в Украине все крупные студии ушли с рынка.
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