Доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, составляет лишь 5%

Две трети электроэнергии вырабатывают ТЭЦ
Доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии в Казахстане, остается низкой и составляет около 5% от общей выработки, следует из отчета аналитиков EnergyProm.
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