Две трети электроэнергии вырабатывают ТЭЦ
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Доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, составляет лишь 5%
Село Родина в Акмолинской области. Фото Жанары Каримовой

Доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии в Казахстане, остается низкой и составляет около 5% от общей выработки, следует из отчета аналитиков EnergyProm.

Аналитики приводят данные Минэнерго, согласно которым, за январь-март этого года выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла на 18,1% и составила 1,8 млрд кВт⋅ч.

«При этом доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, в общем объёме генерации составила 5,4% против 4,8% годом ранее. Это всё ещё очень немного», - отмечается в сообщении.

При этом, по информации Нацбюро статистики, которую приводят аналитики, за январь–апрель в Казахстанепроизвели 418,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии, на 3,7% больше, чем годом ранее. 66,2% электроэнергии обеспечено теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).

Наибольший объём генерации традиционно приходится на Павлодарскую область: 177,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии, за ней следуют Карагандинская (44,6 млрд кВт⋅ч), Атырауская (27,9 млрд кВт⋅ч), Восточно-Казахстанская (24,2 млрд кВт⋅ч) и Мангистауская (17,6 млрд кВт⋅ч) области.

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