Большинство водохранилищ в Казахстане наполнены более чем на 90%

Подавляющее большинство водохранилищ в Казахстане после весенних паводков заполнены более чем на 90%, сообщает министерство водных ресурсов и ирригации.

Так, в Западно-Казахстанской области четыре крупных водохранилища наполнены на 91%, в Акмолинской области два крупных водохранилища наполнены на 97,4%, в Северо-Казахстанской области объем наполнения двух крупных водохранилищ достигает 99,6%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 88,5%, в Восточно-Казахстанской области два крупных водохранилища наполнены на 92,6%, Шульбинское водохранилище в области Абай наполнено на 91%, в Карагандинской области три крупных водохранилища имеют объем наполнения 99%, в

Костанайской области два крупных водохранилищ наполнены на 88,6%.

Все водохранилища, по данным Минводы, работают в штатном режиме. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.