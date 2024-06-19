Суд в Атырау приговорил бывшего акима к двум годам ограничения свободы за избиение жены

Суд в Атырау приговорил бывшего акима Макатского района Рината Ибрагимова к двум годам ограничения свободы за избиение бывшей супруги и нанесение вреда здоровью средней тяжести, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Суд установил, что 31 мая прошлого года в ходе конфликта Ибрагимов избивал жену Акмарал Умбеткалиеву, в том числе несколько раз пинал ее ногами в область левого бедра, сломав ей позвонок.

Дело рассматривалось по пункту 3 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса - причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге – с Ибрагимова взыскано 2 млн тенге.

Умбеткалиева публично рассказала о событиях прошлого года в мае, сообщив, что в течение 11 лет совместной жизни регулярно подвергалась насилию, а после прошлогоднего избиения бывший супруг отобрал у нее детей. Ибрагимов отверг обвинения, назвав это клеветой. Против него была начата служебная проверка, а спустя несколько дней он уволился.

38-летний Ринат Ибрагимов – профессиональный дзюдоист, участник Олимпийских игр в Лондоне. В разные годы возглавлял управление спорта и физкультуры Атырау, затем - Атырауской области, с марта 2022 года был акимом Макатского района.