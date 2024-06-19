21 июня состоится совместное заседание палат парламента

О повестке заседания не сообщается
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента на 21 июня, сообщает пресс-служба мажилиса.
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