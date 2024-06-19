О повестке заседания не сообщается
21 июня состоится совместное заседание палат парламента
фото Жанары Каримовой

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента на 21 июня, сообщает пресс-служба мажилиса.

«В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане», – говорится в распоряжении.

Повестка заседания не уточняется. Это второе совместное заседание палат парламента за последнюю неделю. В прошлую пятницу на совместном заседании депутаты рассмотрели отчет правительства по бюджету.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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