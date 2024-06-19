Пост занял зампред Qazaqstan Investment Corporation
Назначен новый вице-министр нацэкономики
Фото пресс-службы правительства

Постановлением правительства Арман Касенов назначен вице-министром национальной экономики, сообщила пресс-служба правительства. С прошлого года он занимал должность заместителя председателя АО «Qazaqstan Investment Corporation».

43-летний Касенов - выпускник Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности «международные экономические отношения» и магистратуры в Лондонской бизнес-школе по специальности «финансы». Также закончил программу для руководителей EurasiaBusiness Executive & Leadership Programme Judge Business School Кембриджского университета.

Работать начал в 2002 году в финансовом секторе. В разные годы работал на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса.

С 2009 года занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.

Бейімбет Молдағали
Бейімбет Молдағали
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