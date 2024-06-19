Назначен новый вице-министр нацэкономики

Пост занял зампред Qazaqstan Investment Corporation
Постановлением правительства Арман Касенов назначен вице-министром национальной экономики, сообщила пресс-служба правительства. С прошлого года он занимал должность заместителя председателя АО «Qazaqstan Investment Corporation».
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