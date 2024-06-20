Во время паводков был разрушен единственный мост, соединяющий населенные пункты друг с другом
Село Каражар Акмолинской области уже два месяца остается отрезанным от районного центра
кадр из видео Радио Азаттык

Село Каражар Акмолинской области уже два месяца остается отрезанным от районного центра. Во время паводков в селе был разрушен единственный мост, соединяющий населенные пункты друг с другом, сообщает Радио Азаттык.

Жители Каражара обращались к акиму села и района, но ремонт так и не был произведен.

«Мы спрашивали, когда отремонтируют этот мост. Нам сказали, что до 20 июня. Но ничего еще не сделано на мосту. Только землю привезли. Но и ее смыло водой. Теперь дети не могут добраться до школы. В селе есть пожилые люди, дети, беременные женщины. Но скорая не может приехать», — сказал один из жителей села.

Несколько дней назад жители собирались у места разрушенного моста, чтобы выразить недовольство по поводу бездействия властей. Наряду с проблемой моста они обратили внимание на отсутствие воды и дорог в селе.

«Мы ждем акима. Сказали, что приедет кто-то со стороны Атамекена. С народом не разговаривают. Приедет кто-то, посмотрит и уедет. Женщины тут раньше молоко продавали. А сейчас — нет. Не проедет молоковоз по этой дороге», — добавила жительница.

Местные власти в ответ на возмущения жителей не смогли сказать, когда начнутся работы по восстановлению моста. Они отметили, что в правительстве до сих пор подсчитывают сумму, необходимую для восстановления ущерба.

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