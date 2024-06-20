Село Каражар Акмолинской области уже два месяца остается отрезанным от районного центра. Во время паводков в селе был разрушен единственный мост, соединяющий населенные пункты друг с другом, сообщает Радио Азаттык .

Жители Каражара обращались к акиму села и района, но ремонт так и не был произведен.

«Мы спрашивали, когда отремонтируют этот мост. Нам сказали, что до 20 июня. Но ничего еще не сделано на мосту. Только землю привезли. Но и ее смыло водой. Теперь дети не могут добраться до школы. В селе есть пожилые люди, дети, беременные женщины. Но скорая не может приехать», — сказал один из жителей села.

Несколько дней назад жители собирались у места разрушенного моста, чтобы выразить недовольство по поводу бездействия властей. Наряду с проблемой моста они обратили внимание на отсутствие воды и дорог в селе.

«Мы ждем акима. Сказали, что приедет кто-то со стороны Атамекена. С народом не разговаривают. Приедет кто-то, посмотрит и уедет. Женщины тут раньше молоко продавали. А сейчас — нет. Не проедет молоковоз по этой дороге», — добавила жительница.

Местные власти в ответ на возмущения жителей не смогли сказать, когда начнутся работы по восстановлению моста. Они отметили, что в правительстве до сих пор подсчитывают сумму, необходимую для восстановления ущерба.