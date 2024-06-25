Из резерва правительства выделят 48,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков

Тамара Вааль, Астана, Власть На восстановление инфраструктуры, пострадавшей в результате паводков из резерва правительства будет выделено 48,7 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. При этом по предварительным оценкам всего по стране пострадало объектов инфраструктуры на сумму около 53 млрд тенге.

«По предварительной оценке, согласно заявкам акиматов общая потребность на восстановление инфраструктуры из резерва правительства составляет 48,7 млрд тенге. Данные средства будут направлены на восстановление автомобильных дорог, линий электроснабжения и на ремонт социальных объектов. На сегодняшний день подготовлены проекты на общую сумму 39,8 млрд тенге по мере поступления документации в министерство финансов, правительством будут приняты решения по другим проектам», - сообщил Бозумбаев.

По его словам по предварительным оценкам всего по стране пострадало объектов инфраструктуры на сумму около 53 млрд тенге. В том числе 109 участков автодорог на порядка 39,6 млрд тенге, 48 социальных объектов - школы, больницы, спортивные объекты на сумму 11,7 млрд тенге и сети электроснабжения на сумму около 1,5 млрд тенге.

Бозумбаев также добавил, что начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В частности, региональные комиссии рассмотрели и одобрили 124 заявки от субъектов МСБ на сумму около 833,8 млн тенге. А в целом, по предварительной оценке, пострадало 797 субъектов МСБ на сумму 24,1 млрд. тенге.

«По данным объектам проводятся оценки и сметные работы», - заверил вице-премьер.

Как напомнил Бозумбаев, с начала паводка было подтоплено 12086 жилых домов и 7380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших.

На данный момент в регионах обследовано 18228 или 94% жилых дома, по 15651 или 81% объектам оценка завершена. По результатам обследования 9306 дома подлежат ремонту, 8190 не подлежат восстановлению, поэтому планируется купить на вторичном рынке 5714 домов и квартир и построить 2576 домов по типовому проекту. На восстановление жилья требуется порядка 257 млрд тенге.

«Компенсацию на ремонт и восстановление жилья уже получили 6176 семей на общую сумму 40 млрд тенге. В пострадавших регионах на сегодня 3414 семьи получили новые дома, квартиры или компенсацию взамен разрушенного жилья. Начато строительство 2503 новых домов для пострадавших граждан в Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях», - перечислил заместитель премьер-министра.

Единовременные выплаты в размере 100 МРП, по его данным, получили 33 321 семья на сумму свыше 12 млрд тенге, 15 355 семей получили компенсацию 150 МРП на общую сумму 7,6 млрд тенге, объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.