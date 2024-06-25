В Казахстане снижается производство автомобилей

В Казахстане за первые пять месяцев 2024 года производство автомобилей снизилось на 4,3%, за это время в стране выпущено 55 985 единиц техники на сумму 720,4 млрд. тенге, сообщил «Қазақстанның Автокөлік Одағы».

При этом в мае в Казахстане было произведено 9 091 единица техники, это сразу на 34% меньше, чем в мае прошлого года.

В автосоюзе причиной снижения производства назвали «бесконтрольный ввоз» старых автомобилей.

«Серый ввоз влияет на объемы производства. Снижение продаж от месяца к месяцу привело к прогнозируемой корректировке заказов на производство в ближайшие месяцы. Вопросы бесконтрольного ввоза старых и юридически нечистых автомобилей из ЕАЭС и третьих стран уже сказались на авторынке», - приводится в сообщении цитата президента «Қазақстанның Автокөлік Одағы» Анар Макашевой.

«Серые и околокриминальные импортеры продают потребителям нелегальные автомобили. Это влияет как на производителей, так и на импортеров, кто платит налоги», - заявила она.

По данным автосоюза, по итогам пяти месяцев на заводах Allur произведено 35 549 единиц техники (+0,6% по сравнению с показателями за тот же период прошлого года), на заводах Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty выпущено 16 700 единиц теъники (-15,2%), на заводах СемАЗи Daewoo Bus Kazakhstan – 2 065 единиц коммерческой техники (+13,8%), на заводе QazTehna – 525 единиц техники (+45%), на заводе КАМАЗ-Инжиниринг - 360 единиц коммерческой техники (-17,6%).