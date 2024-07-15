Отказать в отмене утильсбора предварительно решили в Минпромышленности

«Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, то подтверждается позиция уполномоченных органов членами рабочей группы, а также, что в ходе публичного обсуждения проекта решения не были предоставлены иные обоснования и факты, предлагается в удовлетворении петиции отказать», - сказал директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности и строительства Адильбек Бектибаев.

Он также добавил, что о принятии окончательного решения министром будет официальное сообщение и что заявитель имеет право обжаловать это решение.

Активисты движения «Нет утильсбору» накануне объявили о своем отказе участвовать в слушаниях на автомобильном заводе. Они подчеркнули, что общественные слушания должны проводиться с участием общественности, автора петиции и экспертов.

«Вместо этого министерство промышленности объявляет проведение слушаний на заводе, который является бенефициаром заградительных мер в виде утильсбора и первичной регистрации, поэтому объективные слушания невозможны», - заявили они.

Активисты также сообщили, что опросили около 4 тыс. человек, отслеживающих ход рассмотрения петиции, и подавляющее большинство высказалось за неучастие в общественных слушаниях по вышеназванным причинам.

«В связи с невыполнением ни одного предложения, которые даны автором петиции и участниками рабочей группы, мы выражаем недоверие председателю рабочей комиссии и отказываемся принять участие до проведения общественных слушаний в нейтральном месте в Астане с участием автора, экспертов, участников рабочей группы и граждан», - написали активисты.

Противники утильсбора также считают, что рабочая группа сформирована некорректно: в ней не представлены не менее 35 депутатов мажилиса, обращавшиеся к премьер-министру и министру промышленности по вопросу утилизационного сбора, первичной регистрации по автотранспорту и сельхозтехнике, а также проводившие круглые столы по этому вопросу. Активисты считают, что это формирует в совокупности необъективный формат проведения рабочей группы с нарушением требований законодательства по петициям.

Представители группы также пишут, что предлагали провести выезды в места старения автопарка, где граждане записывали обращения об отмене утильсбора и первичной регистрации на протяжении прошедших двух лет: в города Актобе, Актау, Атырау, Уральск, Кызылорда, Алматы, Шымкент.

«В этих же городах имеются многочисленные места переработки отходов от вышедших из эксплуатации автотранспортных средств и сельхозтехники, чьи возможности и процессы не учитываются для налаживания в Казахстане правильной и инклюзивной системы расширенных обязательств производителей», - пишут активисты.

Они также считают, что необходимы выезды в места утилизации сельхозтехники и автотранспорта в городах Костанай и Караганда, где, по словам активистов, в течение прошедших двух лет, по результатам их проверок, утилизация не осуществляется.

Опубликованная ранее на официальном портале петиция под названием «Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации» набрала более 50 тыс. подписей. В петиции делается акцент на удорожании машин и сельхозтехники, поэтому автор петиции предложил министерству экологии снизить ставки утильсбора на легковые автомобили до 100 тыс. тенге и сделать нулевые ставки на остальные категории автотранспорта, а также полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику. А Миннацэкономики и министерству финансов предложено снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.