Хэдлайнером фестиваля Comic Con Astana станет датский актер Мадс Миккельсен

В Астану в рамках фестиваля Comic Con Astana , посвященному индустрии комиксов, кинематографа, аниме и другим поп-культурам, приедет датский актер Мадс Миккельсен. Он станет хэдлайнером фестиваля, который пройдет с 25 по 28 июля в столице. Об этом сообщают органазиторы мероприятия.

Датский актер Мадс Миккельсен, известен по ролям персонажа-антагониста в сериале «Ганнибал», а также по фильмам «Доктор Стрэндж», «Каазино „Рояль“», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

Мадса Миккельсен был удостоен премии Каннского кинофестиваля в категории «лучшая мужская роль» за свою работу в психологической драме Винтерберга «Охота». Он также сыграл в комедийной драме «Еще по одной», получившей премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Фильм принес Мадсу Миккельсену победу на престижном кинофестивале Европейскую киноакадемию, а также номинацию на премию BAFTA.

В рамках фестиваля Comic Con Astana традиционно пройдет международный конкурс косплея с призовым фондом 12 млн тенге. На участие в нем подали заявки косплееры из 14 стран.

«Программа Comic Con Astana будет включать встречи и автограф-сессии, премьеры, спецпоказы и презентации, косплей-шоу, аллею комиксов, выступления музыкальных исполнителей и танцевальных коллективов. Мировые студии представят на площадке фестиваля собственные интерактивно-развлекательные стенды», – добавляют организиторы.

Напомним, что в хедлайнерами мероприятия в 2023 году стали звезды серии фильмов студии MARVEL “Стражи галактики” Шон Ганн и Майкл Рукер.

Фоторепортаж Жанары Каримовой с прошлогоднего Comic Con Astana