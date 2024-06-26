С начала года в Казахстане зарегистрировано более 26 тысяч случаев кори

В Казахстане продолжается вспышка кори, с начала этого года подтверждено 26 682 случая, говорится в ответе комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. При этом растет количество отказов от вакцинации.

Больше всего заболевших корью в Алматы – 3 095, затем в Астане –1 504. Среди совершеннолетних заразилось 6 252 человека. Лечились в стационарах 22 525 человек, сейчас в больницах находятся 223 ребенка.

При этом в минздраве считают, что эпидемиологическая ситуация по кори в стране стабилизируется. Так, в мае этого года в сравнении с декабрем 2023, когда был пик, отмечается снижение заболеваемости на 84,4%, в сравнении с апрелем этого года – снижение на 52%.

83% из заболевших не были привиты. 58% детей не получили прививку в связи с отказом, 18% имели медотвод, а 24% не достигли прививочного возраста.

В прошлом году было два летальных случая, в этом году сообщалось о двух смертях от кори – в Карагандинской области и в Улытау, в последнем случае один ребенок не успел получить прививку из-за возраста.

Корь опасна такими осложнениями как воспаление мозговых оболочек (энцефалит – в 1-4%), воспаление легких (пневмония – в 1-6%), воспаление уха (отит - 7-9%), возможен летальный исход заболевания (3-6%).

После кори панэнцефалит может развиться через несколько лет и привести к инвалидизации. За период этой вспышки подобная статистика еще не получена.

В минздраве отмечают, что даже во время вспышки кори и коклюша количество отказов от прививок ежегодно растет. Так, из числа подлежащих вакцинации в республике за 1 квартал 2024 года отказались от профилактических прививок 3,5 тыс. человек. Больше всего отказов в Атырауской области, в Астане и Алматы. Основные причины отказов - личные убеждения, религиозные мотивы и недоверие к вакцинации.