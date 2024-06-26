Адвокаты Бишимбаева насчитали 20 нарушений, совершенных во время судебного разбирательства

Байжанову назначили наказание сроком 4 года за укрывательство преступления. Адвокаты Бишимбаева на апелляции заявили, что во время суда были нарушения в части выбора присяжных заседателей, что сторона защиты не изучила телефон Нукеновой, а судья Айжан Кусаинова шантажом заставила обвиняемого предоставить пароль от телефона.

В среду в столице начался апелляционный суд в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Напомним, что 13 мая суд в Астане признал Бишимбаева виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой и приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Дело рассматривается в составе председательствующей судьи Шынар Ергалиевой, с участием судей Баяхметова и Нурлыхановой. Первым выступил адвокат Бишимбаева, Газымжанов Ерлан, выделивший 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции. За полуторачасовое выступление Газымжанов отметил нарушения при формировании присяжных заседателей. Так из 20 кандидатов 4 были отведены, у троих из них были сыновья возраста Бишимбаева.

Адвокат полагает, что кто-то из них мог попасть в основной состав присяжных, но «состав был собран таким образом, чтобы у подсудимых было меньше шансов на получение справедливого суда».

Кроме того, сторона защиты недовольна тем, как в суде исследовался телефон убитой - у адвокатов не было к нему доступа ни во время расследования уголовного дела, ни во время судебного заседания.

Адвокат считает, что заметки Салтанат Нукеновой прокурор зачитывал в суде с такой интонацией, которая выгодна защите. А судья Айжан Кусаинова искусственно препятствовала в приобщении к делу письма Нукеновой, которое нашли в блокноте Бишимбаева, в котором она давала ему обещания быть идеальной женой. Газымжанов утверждает, что содержание этого письма может говорить о том, что никакого истязания в отношении Нукеновой не было.

Он подвергает сомнению показания эксперта Халимназарова в части того, что удары наносились кулаками или ногой и что суд не дал возможности адвокатам задавать вопросы эксперту.

Сторона Бишимбаева недовольна тем, что в суде не были допрошены эксперты Панасюра и Каймерденов, которые осматривали труп и делали заключение.

Газымжанов настаивает на том, что на записях с телефона Бишимбаев не бьет Нукенову руками и ногами, как было написано в обвинительном акте.

«Суд неправильно квалифицировал дело по истязанию и убийству, неправильно назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы», - адвокат полагает, что дело должно быть переквалифицировано на другую статью, наказание по которой от 8 до 12 лет лишения свободы.

Еще один адвокат Бишибаева, Назкен Кусаинова указала на то, что приговор был вынесен «ускоренно» и что присяжные не были способны изучить «так быстро все 24 тома материалов уголовного дела, все 72 видео».

«Наказание не соответствует тяжести содеянного, прошу прекратить уголовное дело по ст. 110 в связи с недоказанностью, нет никаких доказательств истязаний Нукеновой», - заключила Кусаинова.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был задержан 9 ноября 2023 года в столичном ресторане BAU, принадлежащем его семье, после того, как там умерла его гражданская супруга Салтанат Нукенова.

Суд с участием присяжных начался 27 марта и завершился 13 мая.

28 мая Адвокаты Бишимбаева подали апелляцию на приговор суда, Байжанов подал апелляцию 27 мая.







