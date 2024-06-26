Изменить подходы к инвестированию средств ЕНПФ предлагают эксперты

Накопительная пенсионная система Казахстана не показывает реальной доходности и по эффективности управления находится на последних местах в международном рейтинге. В этой связи, специальная экспертная группа разработала ряд предложений, согласно которым предлагается изменить подходы к инвестированию средств ЕНПФ, рассказал «Власти» в среду член экспертной группы Болат Жамишев.

«Мы видим, что Казахстан по эффективности управления пенсионными активами в международном рейтинге, скажем так, в хвосте, на последних местах…. У нас за прошлый год реальная доходность была 0,3%, ну это никуда не годится», - заявил Жамишев.

По его мнению, у Казахстана есть очень большие возможности для повышения доходности пенсионных активов. Для этого нужно уменьшить портфель государственных ценных бумаг, которые являются надежными, но низкодоходными, и увеличить долю валютных инструментов.

«В валютном портфеле - увеличить долю акций. Это увеличивает рисковость портфеля, но существенно повышает его доходность. В качестве бенчмарка можно взять по валютному портфелю наилучшие международные практики. Внутренний портфель, тентовый портфель - это еще раз говорю, очень высокая (доля - В.). 48% - это государственные ценные бумаги, это абсолютно не правильно. Фонд не создан для того, чтобы в таких объемах финансировать дефицит бюджета. Есть более доходные инструменты и достаточно надежные», - считает Жамишев.

Кроме того, эксперты предлагают новые подходы к распределению 5% взносов от работодателей.

«Не должно быть каких-то попыток сделать еще одну солидарную систему за счет взносов работодателей. Надо, чтобы они поступали на счета вкладчиков», - подчеркнул эксперт.

«У нас сейчас по графику получают пенсии до 80 лет. После 80 лет - все. А риски пережития собственных накоплений (есть - В.) у большого числа граждан. Поэтому, чтобы риск перекрытия был закрыт, мы считаем, что из 5% - 1% - это страховка риска пережития, 4% (направлять - В.)- на индивидуальные счета вкладчиков», - высказался Жамишев.

Кроме того, эксперты выступают за доплату 5%-ных взносов из бюджета индивидуальным предпринимателям, но только тем, кто активно участвует в накопительной пенсионной системе и отчисляют 10% 12 раз в год.

«Это будет правильно, потому что работодатели платят за своих сотрудников 5%, а самозанятые - только 10% за себя. Поэтому эти 5% из бюджета были бы очень актуальными для стимулирования (копить средства - В.). По нашим расчетам это 0,08% к ВВП, это не существенные расходы », - заключил Жамишев.

В группу экспертов по разработке предложений по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана вошли четыре бывших председателя Национального банка - Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Кадыржан Дамитов и Анвар Сайденов, бывший министр финансов Болат Жамишев, а также бывший глава агентства по финнадзору Елена Бахмутова. Разработанные предложения были направлены экспертами главе государства.