Участок Малого Талдыколя, расположенный в водоохранных зонах и полосах, продолжают закапывать и заливать отходами

Участок №7 Малого Талдыколя, на котором по решению Верховного суда установлены водоохранные зоны и волосы, продолжают засыпать и сливать отходы, сообщили «Власти» жители близлежащих к озеру домов. Акимат Астаны на момент публикации не ответил на запрос редакции.

«Сегодня увидела из окна, что начали закапывать озеро песком, который привозили на четырех-пяти КАМАЗах. А я знаю, что это водоохранная зона. Поэтому вышла с годовалым ребенком, чтобы хоть как-то остановить это. Еще вызвала полицию. Полиция приехала и спрашивала данные. Я [еще до этого] спрашивала разрешительные документы [на проведение работ]. Акиму [района Нура] написали. Он сказал, что не знает что там происходит», – рассказала одна из жительниц Айганым Дюсембаева.

Она поехала c полицейскими в участок, где она записала заявление. После этого они вызвали экологическую полицию.

«В РУВД уже поняли, что хотят проложить теплотрассу, поэтому закапывают озеро. Но непонятна была причина почему нельзя не трогать озеро», – говорит Дюсембаева.

Жительница добавляет, что это не первый случай проведения работ на Малом Талдыколе за последнее время.

«Примерно месяц назад я заметила, как по ночам в озеро сливают канализацию. Тогда же в нашем районе появился сильный запах нечистот. Из-за канализации озеро позеленело. В прошлом году сюда прилетали лебеди, а в этом году на нашем участке озера птиц уже нет», – говорит Дюсембаева.

По ее словам, КАМАЗы временно остановили работу. Однако некоторое время спустя к участку №7 снова начали привозить песок. Она также добавляет, что ранее писала заявление на проведение митинг в поддержку Малого Талдыколя. Однако акимат отказал ей.

Член общественного объединения Руслан Уразалиев говорит, что местные власти не реагируют на нарушения.

«Установление водоохранных зон и полос говорит о том, что сейчас любая хозяйственная деятельность в пределах водоохранной полосы 35 метров от урезов воды запрещена. А в пределах водоохранной зоны работа должна согласовываться с Есильской бассейновой инспекцией. Мы видим прямое нарушение закона и норм. <...> На это все городская администрация закрывает глаза, игнорирует», – заявляет Уразалиев.

Акимат Астаны, также напомнив об установлении водоохранных зон и полос на участке № 7 Малого Талдыколя, сообщил о строительстве на нем тепломагистрали ТМ-3. Этот проект был утвержден государственной экспертизой.

«Засыпка на данном участке не производится, были выполнены работы по очистке участка от строительного мусора и подготовке траншеи для прокладки теплотрассы», — говорится в ответе ведомства на запрос.

В ведомстве также подчеркнули, что для организации отдыха и досуга горожан, на участках №5 и 7 Малого Талдыколя планируется обустроить «рекреационные зоны». Сейчас ведется разработка проектно-сметных документаций и эскизных проектов.

Водоохранные зоны и полосы на участке №7, которые должны обеспечить сохранность водоема, были установлены по решениям апелляционного суда 2022 года и Верховного суда 2023 года. В прошлом году аким Астаны Женис Касымбек сообщил на брифинге, что в 2024 году на участках №7 и №9 начнутся «работы по благоустройству и озеленению участков».

О судьбе озер и планах акимата читайте в материале «Власти».