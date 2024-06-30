Найдены тела еще двух детей из Казахстана, погибших в результате схода селя на юге Кыргызстана

Тела всех четверых погибших вскоре доставят в Казахстан
Тела еще двух детей из Казахстана, погибших в результате схода селя на юге Кыргызстана, найдены, сообщил МИД республики со ссылкой на оперативный штаб кыргызского МЧС.
Еще по теме:
- Двое несовершеннолетних казахстанцев погибли в результате схода селя на юге Кыргызстана
- Ситуация со свободой прессы в Центральной Азии ухудшается
- КНБ опроверг информацию о скоплении пакистанских студентов на границе с Кыргызстаном
- Торгово-логистический комплекс построят Казахстан и Кыргызстан на границе
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые