Найдены тела еще двух детей из Казахстана, погибших в результате схода селя на юге Кыргызстана

Тела еще двух детей из Казахстана, погибших в результате схода селя на юге Кыргызстана, найдены, сообщил МИД республики со ссылкой на оперативный штаб кыргызского МЧС.

«В настоящее время при содействии местных властей в ускоренном режиме оформляются документы и проводятся необходимые процедуры. Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших», - говорится в сообщении МИД Казахстана.

По его данным, в ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четверых погибших детей будут доставлены на родину.

Накануне стало известно о двух погибших детях из Казахстан, двое других считались пропавшими без вести.

По данным МЧС Кыргызстана, всего в результате схода селя в Ноокатском районе погибли восемь человек, сотни людей были эвакуированы, оказавшись отрезанными в горах из-за разрушенных дорог и мостов.