Производство сахара в Казахстане достигло минимального объема за последние четыре года

Объем производства сахара и патоки за первые пять месяцев 2024 года значительно снизился по сравнению с показателями за последние четыре года, сообщается в исследовании исследовании Energyprom.kz. В министерстве сельского хозяйства на запрос «Власти» сообщили, что производство сократилось из-за высоких цен на сырец и наличия дешевого импортного сахара на рынке.

Как указывают аналитики Energyprom.kz, за январь – май в стране было произведено 39,6 тыс. тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара, а также патоки. Это в 3,4 раза ниже по сравнению с январем – маем 2023 года. Это также самый низкий показатель за последние четыре года: он был ниже только во время пандемии коронавируса в 2020 году, составив 26,8 тыс. тонн.

В исследовании также отмечается, что за январь – апрель этого года отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тыс. тонн сахара – это в 12,1 раза меньше, чем за январь – апрель 2023 года.

При этом за этот же период импорт сахара вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объеме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%.

Учитывая динамику цен за последние месяцы и объемы производства, аналитики предупреждают, что цены на сахар вряд ли удастся удержать.

«Пока же в мае 2024 года средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тенге за кг. Это меньше, чем в мае 2023-го, когда показатель составлял 440 тенге за кг, однако значительно дороже, чем в мае 2021 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 274 тенге за кг», - заключают исследователи.

В министерстве сельского хозяйства на запрос «Власти» ответили, что заводы с начала года были вынуждены ограничить производство сахара по причине наличия дешевого российского сахара на внутреннем рынке, а также из-за сложившихся высоких цен на импортируемый тростниковый сырец с начала 2023 года.

В последние два месяца цены на тростниковый сырец стабилизировались, отметили в ведомстве. Это позволило Коксускому и Таразскому заводам с конца мая этого года закупить и переработать тростниковый сырец.

В министерстве также сообщили, что за январь – апрель текущего года экспорт сахара составил 50,4 тыс. тонн, его поставки шли в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. За это же период было импортировано 135 тыс. тонн сахара из России и Беларуси.

Министерство также сообщило, что в стране работает четыре сахарных завода, из них ТОО «Аксу Кант» и ТОО «Коксуский сахарный завод» в области Жетысу, ТОО «Меркенский сахар» и ТОО «ТСЗ» – в Жамбылской области. При этом, кроме ОО «Аксу Кант», часть акций которого принадлежат СПК «Жетісу», остальные заводы полностью частные.

«Суточная мощность четырех заводов по переработке сахарной свеклы составляет 8,7 тыс. тонн, по тростниковому сырцу – 2,4 тыс. тонн», - сообщили в Минсельхозе.

По итогам 2023 года сахарными заводами было произведено 223,1 тыс. тонн сахара, из них 68,1 тыс. тонн свекловичного и 155 тыс. тонн тростникового.

При этом ведомство сообщило, что ТОО «Аксу Кант» в области Жетысу, запущенное в октябре прошлого года, из-за резких колебаний температуры зимой было вынуждено простаивать из-за поломок теплоэлектроцентрали. В апреле этого года завод заключил договор на сумму 1,8 млрд тенге с ТОО «Temel Group Stroy» на демонтаж оборудования для подготовки к сезону переработки сахарной свеклы.

«Таким образом, путем реализации вышеуказанных мероприятий Аксуский сахарный завод планируется запустить 15 сентября текущего года», – ответили в министерстве сельского хозяйства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в прошлом году всего было засеяно 19,7 тыс. гектаров сахарной свеклы. Из них – 10,8 тыс. гектаров в Жамбылской области, но при этом из-за засухи списано 6,3 тыс. гектаров. В области Жетысу в 2023 году было засеяно 8,5 гектаров.

В Жамбылской области находится 55% от общих посевных площадей сахарной свеклы, а в области Жетысу – 45%. В Минсельхозе отмечают, что в этом году посевная площадь сахарной свеклы составила 22,2 тыс. гектаров.

В министерстве также сообщили, что в этом году водность лучше, чем в прошлом, и ситуация с засухой в этих регионах находится «на стабильном и постоянном контроле». При этом Жамбылская область в период вегетации полностью зависит от соблюдения кыргызской стороной взаимосогласованного графика вододеления бассейна реки Талас между Казахстаном и Кыргызстаном.

С 14 июня в Казахстане из-за сезонного роста потребления был введен запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе – в страны Евразийского экономического союза. Он будет действовать до конца лета.