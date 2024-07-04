Токаев верит в созидательную роль ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в четверг, заявил о созидательной роли организации и отметил ее потенциал.

«Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте», – цитирует Токаева Акорда.

Он выразил уверенность, что ШОС «имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте».

При этом Токаев призвал совершенствовать деятельность ШОС. Среди предложений, которые направил Казахстан - усиление роли секретариата и генерального секретаря, отметил он.

В ШОС входит десять стран. Помимо Казахстана, это Беларусь, Индия, Иран, Китай, Кыргызстан, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще два десятка стран являются наблюдателями и партнерами ШОС.