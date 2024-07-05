Часть активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов передадут частным управляющим компаниям

Национальный банк Казахстана начал процесс передачи активов АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в доверительное управление частным управляющим компаниям в рамках стратегии по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Подписание соответствующего соглашения с несколькими управляющими компаниями состоялось в Алматы в пятницу, 5 июля. По итогам подписания председатель КФГД Адиль Утембаев подчеркнул, что согласно разработанной инвестиционной политике, инвестирование будет только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Казахстана, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО.

«Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов. Хочу отметить, что главная задача для фонда – сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности», - сказал он.

По его словам, перед управляющими стоит цель – превысить показатель доходности установленного эталонного портфеля (бенчмарка). А при возникновении рисков в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения. При передаче активов частным управляющим риски также будут минимизированы за счет осуществления дополнительного надзора со стороны кастодианов, обеспечивающих учет и хранение активов, а также контроль за соблюдением частными управляющими требований инвестиционной политики.

Директор департамента монетарных операций Нацбанка Нуржан Турсунханов сообщил, что на площадке Казахстанской фондовой биржи запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.

«Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих», - уверен Турсунханов.

По данным Нацбанка, на сегодняшний день размер активов спецрезерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов составляет 1,2 трлн тенге. На первоначальном этапе будет передано 200 млрд тенге. Остальные – поэтапно, в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.