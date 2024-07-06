Казахстан готов вновь предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией – Токаев

«Хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном», – заявил Токаев, выступая в субботу на неформальном саммите Организации тюркских государств в Азербайджане.

«Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог», - сказал президент Казахстана.

Саммит проходит в городе Шуша, над которым Азербайджан восстановил контроль в 2020 году после нового витка военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Азербайджан и Армения враждуют с конца 1980-х годов, когда обе страны еще находились в составе Советского Союза. Открытая фаза войны между странами завершилась в 1994 году. При этом нерешенными оставались не только вопросы о границе между странами, но и статус Нагорного Карабаха – региона в Азербайджане, который был населен преимущественно армянами и в ходе конфликта объявил о независимости от Баку.

Осенью 2020 года Азербайджан в ходе военной кампании вернул часть территории Нагорного Карабаха, а в 2023 году принудил его к капитуляции. Почти все армянское население – более 100 тысяч человек – покинуло Нагорный Карабах и переместилось в Армению. Власти Армении неоднократно заявляли о намерении подписать мирное соглашение с Азербайджаном и нормализовать отношения между странами. В этом году Ереван и Баку смогли согласовать первый участок границы, при этом Армения согласилась передать Азербайджану шесть спорных сел.

В мае при посредничестве Казахстана в Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. До этого Токаев посещал Баку и Ереван, призывая стороны к диалогу.