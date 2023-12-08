Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными

По итогам переговоров между администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении достигнута договоренность, что Баку освободит 32 армянских военных, а Ереван — двоих азербайджанских военных, сообщает Русская служба ВВС .

26 военных попали в плен еще в декабре 2020 года, еще шестеро были задержаны в разное время на границе. Между тем руководителей непризнанной Карабахской Республики среди них нет. Напомним, что в плену у Азербайджана находятся трое бывших президентов Карабаха, бывший спикер парламента, бывший глава МВД, бывшие командующий и замкомандующего карабахской армией, а также бывший глава правительства. Всего, как утверждают армянские власти, в азербайджанском плену находятся 55 армян, из них 41 военный, шесть гражданских лиц и восемь бывших высокопоставленных политических и военных деятелей Нагорного Карабаха. Азербайджан официально признает только 33 армянских военнопленных и задержанных гражданских лиц.

Также Армения и Азербайджан в совместном заявлении по итогам переговоров подтвердили намерение заключить мирный договор: «Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности».

В мае этого года Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Однако 19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе начаты «антитеррористические мероприятия локального характера» с целью «пресечения широкомасштабных провокаций», «разоружение и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий», «нейтрализация» военной инфраструктуры и обеспечение безопасности мирных граждан Азербайджана. Еще одна заявленная цель — «восстановление конституционного строя». Баку заявил, что требует вывода армянских войск из региона.

В результате этих действий погибли несколько десятков человек, ранения получили боле 200.

20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня и разоружении. А 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.