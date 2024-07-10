Правительство Казахстана должно отклонить петицию, направленную против ЛГБТ - Human Rights Watch

Неправительственная организация Human Rights Watch призывает казахстанские власти отклонить петицию, направленную против ЛГБТ. Организация считает, что международные партнеры должны публично осудить эти попытки гомофобной и трансфобной риторики.

В тексте, опубликованном на сайте Human Rights Watch говорится о том, что что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» не соответствует критериям, изложенным в национальном законодательстве. Содержание петиции открыто дискриминирует лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и злоупотребляет риторикой защиты детей для ограничения основных свобод.

В Human Rights Watch отмечают, что авторы петиции ссылаются на законы России, запрещающие «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», которые были осуждены органами по правам человека.

«Если это пропагандистское предложение будет принято, это нарушит международные обязательства Казахстана в области прав человека», - говорится в заявлении.

HRW напоминают, что Казахстан вопреки взятым на себя международным обязательствам не включает сексуальную ориентацию или гендерную идентичность в качестве основания для защиты от дискриминации в своих законах. Власти страны отказывают в регистрации НПО, занимающимся защитой прав ЛГБТ.

«Если власти решат поддержать эту петицию, они еще больше усугубят тяжелую реальность дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», - говорится в заявлении.

Организация считает, что международные партнеры должны публично осудить эти попытки гомофобной и трансфобной риторики.

Напоминаем, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!», собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. для официального рассмотрения. После этого была создана рабочая группа, которая сейчас рассматривает эту петицию.

Автор петиции - председатель «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.