Порядка 8,6 тыс. домов в Казахстане не подлежат восстановлению после паводков – Минпромышленности

По итогам оценки, вследствие паводков в Казахстане пострадали 19 342 жилых дома, в том числе 7 386 – дачи, признанные единственным жильем. Из них 9 243 дома подлежат ремонту и 8 578 не подлежат восстановлению. Об этом сообщило министерство промышленности и строительства на запрос «Власти».

Для жителей тех домов, которые не подлежат восстановлению, планируется купить на вторичном рынке 6 тыс. домов и квартир и построить 2 578 домов по типовому проекту.

«На сегодняшний день приобретено 3 771 жилых объектов, начато строительство 2 500 домов, завершено строительство 156 домов: в Северо-Казахстанской - 151 и Павлодарской областях - 5. Начаты ремонтные работы в 7 428 домах», - сообщило министерство.

Также из чрезвычайного резерва правительства было выделено 405 млн тенге на приобретение 31 квартиры в городе Аркалык Костанайской области. А в остальных регионах приобретение и строительство домов проводится за счет спонсорских средств: более 250 млрд тенге направили казахстанский бизнес и фонды на помощь пострадавшим от паводков.

При этом в июне в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщал другие цифры по пострадавшим домам: тогда были данные, что подтоплено 12 086 жилых домов и 7 380 дачных строений, являющихся единственным жильем для пострадавших. Из них 9 306 домов подлежали ремонту, 8 190 не подлежали восстановлению. Но это были неокончательные данные, так как оценка еще велась.

В то же время в министерстве промышленности и строительства пояснили, что результаты обследования домов с тех пор были пересмотрены.