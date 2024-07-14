На Дональда Трампа совершено покушение

На предвыборном митинге в Пенсильвании был ранен кандидат в президенты от республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп. Стрелявший убит, погиб как минимум один из участников митинга, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает BBC.

Выстрелы раздались, когда Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США. После этого политика доставили в больницу.

«Сотрудники Секретной службы США нейтрализовали стрелка, он мёртв. Бывший президент Трамп находится в безопасности. Один зритель погиб, двое получили серьезные ранения. Инцидент расследуется. Секретная служба уведомила ФБР», — говорится в заявлении секретной службы, отвечающей за охрану политика.

Окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер сообщил агентству Associated Press, что стрелок был убит. Кроме того, по его словам, погиб как минимум один участник митинга Трампа, еще один зритель был ранен и находится в тяжелом состоянии.

Стрельба на митинге Дональда Трампа расследуется как попытка покушения.

Через 2, 5 часа после инцидента Трамп вышел на связь и сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его уха.

Выборы президента США должны пройти 5 ноября этого года.