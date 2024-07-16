Саткалиев видит растущую поддержку развития атомной энергетики в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев считает, что его ведомству удается сделать процесс обсуждения строительства АЭС «открытым и транспарентным», а идея развития атомной энергетики получают больше поддержки. Эмоциям поддаются только некоторые журналисты, которые «не разобрались в ситуации», уверен министр.

«С чем мы сейчас столкнулись, это то, что достаточно большой интерес у граждан Казастана, особенно у молодежи к развитию атомной энергетики. То есть они заинтересованы, мы видим реальную поддержку», - заявил Саткалиев на брифинге в правительстве во вторник.

«Все понимают перспективы развития атомной энергетики, как развития индустрии, науки, новых возможностей, развития электроники, качественно новый уровень образования, технологий, качетвенные другие переделы продукции», - сказал министр, добавив, что госструктуры «фиксируют достаточно большую заинтересованность» в теме атомной энергетики.

Никаких новых данных опросов общественного мнения в поддержку своих слов Саткалиев не привел.

При этом, сказал глава Минэнерго, «есть журналисты, которые не достаточно серьезно еще разобрались в вопросе и больше ориентируются на эмоции, не понимая насколько глубоко уже сейчас ушел уровень систем безопасности развития атомных технологий, насколько глубоко уже продвинулись системы связанные с обеспечением наиболее эффективных решений в части защиты окружающей среды, технологий физической безопасности».

«Думаю по уровню готовности, по уровню вовлеченности (населения) эта кампания будет абсолютно открытой и транспарентной», - заявил Саткалиев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре прошлого года поручил провести референдум по вопросу строительства АЭС. Ответственным за определение его сроков и формулировки вопроса он назвал Минэнерго. В июне этого года Токаев сообщил, что референдум пройдет осенью, при этом Минэнерго по-прежнему не называет его конкретной даты, обещая вначале завершить серию общественных обсуждений в регионах.

Они проходят с прошлой осени на площадках акиматов и носят максимально формальный характер, зачастую на них вовсе не звучит критики идеи строительства атомной станции.