Более 37 млн тенге ежемесячно платит МВД за аренду пробационных браслетов

Министерство внутренних дел окончательно отказалось от идеи закупать пробационные браслеты, так как их обслуживание обходится дорого. Поэтому сегодня ведомство арендует более 2,5 тыс. таких браслетов за 14 800 тенге в месяц за штуку, сообщил в четверг в ходе брифинга заместитель председателя комитета уголовно-исполнительной системы Жанибек Баймаганбетов.

«Проведенный предварительный расчет и анализ показал, что аренда эффективнее, нежели закуп оборудования, так как с учетом экономических показателей разница затрачиваемых средств на закуп превышает сумму аренды в разы. Мы изучили международный опыт таких стран как США, Великобритания, Россия, которые показывают, что возможны убытки, связанные с закупом браслетов, в частности, сопряжены с такими явлениями, как заводской брак, повреждение элементов браслета, на которые не распространяется гарантийное обслуживание и так далее», - объяснил решение Баймаганбетов.

По его данным, в настоящее время по стране внедрено более 2,5 тыс. электронных браслетов.

«Арендуем мы за 14 800 (тенге в месяц - В.). По запросам, на которые нам ответили компании, которые занимаются производством технологических средств, минимальная стоимость (покупки - В.) одной единицы браслета - 150 тыс. тенге. Суммируя эти данные, мы приходим к выводу, что арендовать намного эффективнее, чем закупать», - уточнил зампред комитета.