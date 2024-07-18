Три человека пострадали во время урагана в Жамбылской области

Во время урагана в Кордайском районе Жамбылской области накануне три человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили госагентству Казинформ в акимате региона.

«Из-за сильного ветра разрушилась и упала на 18-летнего жителя села Бериктас стена старого сарая. Трое жителей доставлены в Центральную районную больницу в райцентре Кордай. Как говорят врачи, один пациент находится в тяжелом состоянии, двое после оказания медицинской помощи отправлены домой», - цитирует агентство представителя акимата.

По предварительным данным, ураган сорвал крыши 15 домов и сараев.

В районе также было нарушено газоснабжение из-за падения на линию газопровода опор электричества. Подачу газа восстановили к утру.

По данным акимата, скорость ветра в регионе во время урагана достигала 45 метров в секунду.