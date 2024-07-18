Три человека пострадали во время урагана в Жамбылской области

Было нарушено газоснабжение
Во время урагана в Кордайском районе Жамбылской области накануне три человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили госагентству Казинформ в акимате региона.
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