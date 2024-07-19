КТЖ не находится в критическом финансовом состоянии, заявляют в «Самрук-Казына»

Несмотря на долг «Казахстан темір жолы» в размере в 2,9 трлн тенге, национальная компания не находится в критическом финансовом состоянии, считает управляющий директор по экономике и финансам фонда «Самрук-Казына» Айдар Рыскулов. Как заявил он в пятницу в ходе брифинга, по финансовой программе компании планируется привлечь до 4 трлн тенге в ближайшие 5 лет для инфраструктурных проектов.

«Основной долг “Казахстан темір жолы”, который был отмечен высшей аудиторской палатой в 2,9 трлн тенге, он привлекался для обновления локомотивов, парка пассажирских вагонов. В целом финансовая устойчивость КТЖ не говорит о том, что компания находится в каком-то критическом состоянии», - заявил Рыскулов.

По его словам, КТЖ обслуживает свои долги и производит постоянные выплаты. И в целом за последние три года наблюдается «положительная динамика» по сокращению финансового левериджа (показатель соотношения заемного и собственного капитала организации – В.)».

«Перед компанией стоят сейчас большие вызовы, большая финансовая программа, которая предполагает привлекать порядка 3-4 трлн тенге в ближайшие 5 лет для инфраструктурных проектов», - уточнил управляющий директор.

Он отметил, что основная проблема в КТЖ – это субсидирование перевозок, в основном грузоотправителей. По его информации, 73% всех грузов перевозится ниже себестоимости, за счет чего только в 2023 году компания недополучила 330 млрд тенге. В том числе поэтому КТЖ недофинансирует инфраструктуру на 300 млрд тенге.

«Необходимо управлять и тарифной частью. В настоящее время ведется такая работа с министерствами, с регулятором. Есть понимание, что субсидирование транзитных перевозок, особенно в страны ЕС, это поддержано, чтобы тарифы осуществлялись на повышенных коэффициентах, без влияния на внутренний рынок. В целом это все управляется. Здесь нет такой серьезной ситуации в отношении долга КТЖ», - заключил Рыскулов.

Напомним, в июне в ходе заседания мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что нацкомпания «Қазақстан темір жолы» находится на грани выживания. По его словам, за последние четыре года на развитие железнодорожной отрасли направлено 2 трлн тенге, однако этого оказалось недостаточно для бесперебойной и качественной работы. Долг компании на начало 2024 года составляет 2,9 трлн тенге и продолжает расти. При этом фрагментарные решения, принимаемые Минтранспорта и самой компанией, не дадут ожидаемого эффекта без кардинальных изменений.