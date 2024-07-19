Глобальный сбой в работе платформы Microsoft Azure не повлиял на работу аэропорта Алматы

По всему миру произошел глобальный сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, используемой авиакомпаниями, железнодорожными компаниями, банками и др., сообщает Русская служба ВВС . Из-за этого аэропорты массово отменяют рейсы.

В частности, крупные авиакомпании США, включая Delta и United, объявили о полном прекращении полетов в ближайшее время. В Берлине в аэропорту регистрация на многие рейсы идет с большой задержкой. В Испании проблемы наблюдаются во всех аэропортах страны, работа ведется с использованием ручных систем. В Австралии массово нарушена работа аэропортов, магазинов и телекоммуникационных компаний. В Великобритании нарушена работа железнодорожных компаний, перебои наблюдаются на Лондонской фондовой бирже, а телекомпания Sky News была вынуждена прервать прямой эфир.

По данным Microsoft, первые перебои в работе IT-систем начались еще в четверг. В компании заверили, что принимают меры по смягчению «затяжных последствий» глобального сбоя.

В пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что на их работу это никак не повлияло.

«Международный аэропорт работает в штатном режиме», - заверили в пресс-службе.

На деятельность аэропорта Астаны сбой также не повлиял, все работает в штатном режиме, заверили в пресс-службе.

Об отсутствии проблем также сообщили в авиакомпании Air Astana.

«Нет никаких сбоев. Все в штатном режиме, по расписанию», - сказали «Власти» в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании SCAT сообщили, что «были некоторые сбои в системах бронирования, но на расписание полетов это не повлияло».

«Компания работает в штатном режиме», - заверили в пресс-службе авиаперевозчика.