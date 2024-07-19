Минпромышленности не удовлетворило петицию об отмене утильсбора

По итогам общественных слушаний по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора и первичной регистрации, на которых отказались участвовать активисты, было принято решение отказать в удовлетворении петиции, сообщил в пятницу вечером министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«В ходе рассмотрения петиции ее автором и инициативной группой были озвучены доводы о том, что введение утилизационного сбора привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику, а также к устареванию парка автомобилей. Также в петиции заявлялось, что АО "Жасыл Даму" нарушает условия Экологического кодекса, не выполняя свои обязательства по утилизации», - цитирует пресс-служба заявление Шарлапаева.

Уполномоченные государственные органы и организации выразили несогласие с доводами петиции и поступившими по ней комментариями. Шарлапаев считает, что при рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства.

«Утилизационный сбор направлен на решение экологических вопросов, при этом служит защитной мерой внутреннего рынка от транспортных средств, бывших в употреблении и не соответствующих экологическим требованиям, и косвенно способствует развитию отечественного производства», - отметил он.

При этом активисты движения «Нет утильсбору!» ранее объявили о своем отказе участвовать в слушаниях на автомобильном заводе. Они подчеркнули, что общественные слушания должны проводиться с участием общественности, автора петиции и экспертов. Они недовольны тем, что рабочая группа сформирована некорректно: в ней не были представлены не менее 35 депутатов мажилиса, обращавшиеся к премьер-министру и министру промышленности по вопросу утилизационного сбора, первичной регистрации по автотранспорту и сельхозтехнике, а также проводившие круглые столы по этому вопросу. Активисты сообщили, что это формирует в совокупности необъективный формат проведения рабочей группы с нарушением требований законодательства по петициям.

Опубликованная ранее на официальном портале петиция под названием «Народ Казахстана против утильсбора и первичной регистрации» набрала более 50 тыс. подписей. В петиции делается акцент на удорожании машин и сельхозтехники, поэтому автор петиции предложил министерству экологии снизить ставки утильсбора на легковые автомобили до 100 тыс. тенге и сделать нулевые ставки на остальные категории автотранспорта, а также полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику. А Миннацэкономики и министерству финансов предложено снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.