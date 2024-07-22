Тысячи человек на Майорке вышли на акцию против туризма

Тысячи человек, выступающих против туризма, вышли в воскресенье на акцию протеста в испанском городе Пальма-де-Майорка, сообщает Reuters . По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 10 тыс. человек.

Протестующие несли самодельные модели самолетов и круизных лайнеров, а также плакаты «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты». Организатор акции протеста Пере Жоан Фемения сообщил агентству Reuters, что протестующие хотят, чтобы на острове было меньше туристов.

«Массовый туризм усложняет жизнь местным жителям, которые не могут позволить себе жить на собственном острове, поскольку туристические квартиры взвинчивают цены. Туристы заполняют пляжи и создают нагрузку на коммунальные службы летом», - сказал он, добавив, что активисты стремятся «сократить массовый туризм и запретить нерезидентам покупать дома, которые используются только несколько месяцев в году или в целях спекуляции».

Активисты, выступающие против туризма, в этом году также организовали серию протестов в Барселоне и других популярных местах отдыха, таких как Пальма-де-Майорка, Малага и Канарские острова, заявляя, что приезжие повышают стоимость жилья и приводят к тому, что местные жители не могут позволить себе жить в центре города.

По данным Национального института статистики Испании, в прошлом году Балеарские острова стали вторым по популярности регионом страны среди туристов после Каталонии, приняв 14,4 млн отдыхающих. А в первом квартале этого года Испанию посетили 16,1 млн человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.