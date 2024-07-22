Во время протестов погибли более 100 человек
В Бангладеш после массовых протестов изменили квоты на рабочие места в госсекторе
Фото EPA

Высший суд Бангладеш отменил большинство квот на рабочие места в государственном секторе, вызвавшие протесты по всей стране, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее треть рабочих мест в госсекторе была зарезервирована для родственников ветеранов войны за независимость от Пакистана в 1971 года. Высший суд постановил, что теперь эта квота составит только 5%, а 93% рабочих мест должны быть заняты людьми в зависимости от их профпригодности, еще 2% зарезервированы для представителей этнических меньшинств или инвалидов.

Отмененная в 2018 году система квот была восстановлена в июне этого года судом низшей инстанции, что вызвало массовые протесты студентов. Правительство ответило жесткими мерами, включая комендантский час и отключение связи. Полиция применила к протестующим грубую силу, произошли столкновения, в результате погибли около 115 человек, но местные СМИ сообщают о гораздо большем числе жертв. По их данным, только в пятницу погибло не менее 50 человек. Некоторые из лидеров протестующих арестованы.

Представитель одной из студенческих групп заявил, что протесты будут продолжаться, пока правительство не издаст постановление, отражающее их требования.

Сейчас в столице Дакке уже второй день действует комендантский час, у здания Верховного суда стоит бронетранспортер, а улицы столицы по-прежнему патрулируют солдаты. По

Бангладеш – одна из самых быстрорастущих экономик в мире, но этот рост не привел к появлению рабочих мест для выпускников университетов. По оценкам, около 18 млн молодых бангладешцев находятся в поисках работы. Уровень безработицы среди выпускников университетов выше, чем среди их менее образованных сверстников.

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