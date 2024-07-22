Эти карты дают право на жизнь и работу в стране в течение 10 лет
За год в Казахстане этническим казахам выдано 55 спецкарт «Ата жолы»
фото Алмаса Кайсара

В июле 2023 года в Казахстане была внедрена карта «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом, но которые могут жить и работать в стране в течение 10 лет. По данным министерства труда и социальной защиты населения, на данный момент выдано 55 таких карт.

«В местные исполнительные органы всего поступило 75 заявок на получение карты “Ата жолы”. В 2023 году выдано 44 карты: 20 карт бизнес-иммигрантам и 24 карты востребованным специалистам. В текущем году выдано 11 карт: 5 для бизнесменов и 6 для востребованных специалистов», - привели данные в министерстве.

Среди получивших спецкарту есть такие специалисты, как инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры и др. Они прибыли из Афганистана, Австрии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Китая, Монголии, Нидерландов, России, США, Турции, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии и Франции.

В Минтруда напомнили, что целью внедрения карты «Ата жолы» является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане.

Карта предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Ее обладатели при въезде в Казахстан получают вид на жительство сроком на 10 лет и самостоятельно выбирают регион расселения для трудовой деятельности либо ведения бизнеса.

Этнический казах с картой «Ата жолы» отличается от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами Казахстана и кандасами, в частности, на получение соцвыплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи; на трудоустройство на территории Казахстана в соответствии законодательством; на осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности; на получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях; на получение гарантированной государством юридической помощи; на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке. При этом карта «Ата жолы» признается недействительной в случае, если ее владелец получит казахстанское гражданство.

Лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют прав избирать и быть избранными в парламент и маслихаты, а также участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

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